Impreza Fashion Meeting, która we Wrocławiu odbywa się już po raz 27., potrwa dziś (13 czerwca) do godz. 18. Udział w wydarzeniu bierze 120 wystawców, którzy prezentują kolekcje ubrań, biżuterii, butów oraz dodatków. Wybierzcie się do Zajezdni Dąbie przy ul. Tramwajowej. Wstęp jest darmowy.

Zobaczcie zdjęcia: