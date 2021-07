Tenis stołowy. Po mistrzostwach Europy Natalia Bajor myśli już o igrzyskach

Natalia Bajor (KU AZS UE Wrocław) na niedawno zakończonych mistrzostwach Europy w tenisie stołowym, które gościły na warszawskim Torwarze, awansowała do 1/8 finału. Tam spotkała się z późniejszą mistrzynią Europy Niemką Petrissą Solją. Po bardzo zaciętym pojedynku Polka przegrała 3:4 (18:16, 11:8, 2:11, 8:11, 11:9, 11:13, 9:11). Bajor mogła sprawić największą sensację mistrzostw, bo w szóstej partii miała dwie piłki meczowej. Niestety ich nie wykorzystała. Mimo tego trener reprezentacji Polski Zbigniew Nęcek stwierdził, że to był najlepszy pojedynek wrocławianki w karierze.

- Nie boję się określić, że to był najlepszy pojedynek w całej karierze Natalii. To był najwyższym, światowy poziom. Do pełni szczęścia zabrakło dwóch piłeczek. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat bardzo się rozwinęła. Świetnie nam się współpracuje. Uważam, że mimo porażki, ten pojedynek pokazał Natalii, że może rywalizować na równi z najlepszymi zawodniczkami na świecie - powiedział nasz szkoleniowiec cytowany przez oficjalną stronę internetową Polskiego Związku Tenisa Stołowego.