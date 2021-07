Ten sterowiec - kolos przeleci nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Sprawdź kiedy Andrzej Zwoliński

To może być zaskakujące wydarzenie, bo na co dzień sterowce nie latają nad Wrocławiem, a już na pewno nie tak duże. Jeden z największych sterowców na świecie przez kilka dni będzie można obserwować w okolicach stolicy Dolnego Śląska. Co to za obiekt latający i kiedy dokładnie pojawi się nad miastem? Przeczytajcie poniżej.