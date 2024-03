Ten pałac niedaleko Wrocławia jest na sprzedaż. Stoi za nim tragiczna historia niespełnionych marzeń

Pałac popadł w ruinę zanim dorobił się ostatniego właściciela

W 2009 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa postanowiła pozbyć się niszczejącej posiadłości. Choć do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił, już w drugim obiekt sprzedano. Rozpoczął się remont .

Pałac Sucha Wielka należał z początku do rodziny von Diebitsch, potem von Strachwitz. Następnie przeszedł w ręce barona Rudolpha von Gregory. Ostatnim przed wojną posiadaczem pałacu był Horst von Woyrsch. Po wojnie zaś obiekt przejął Skarb Państwa, a władze utworzyły tam PGR . W pałacu zamieszkali ludzie, którzy przeprowadzali drobne prace remontowe. Niestety, budynkowi od lat należał się remont kapitalny. Po upadku komunizmu i PGRu, mieszkańcy wyprowadzili się z pałacu, który już wówczas był w opłakanym stanie .

Tragiczna historia zakończyła dobrą passę

Obiekt opustoszał. Zostały w nim jeszcze materiały remontowe lecz rośnie ilość śmieci. Choć wokół mieszkają ludzie i mają czujne oko na to co dzieje się wewnątrz, nie wszystko są w stanie wynotować. Wystarczyło kilka lat od śmierci właściciela, by obiekt znów zaczął niszczeć.