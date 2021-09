Telefony, zegarki, antyki, meble. Co wrocławianie zastawiają w lombardach? Konrad Bałajewicz

Oprócz popularnych telefonów, zegarków i kosztowności, mieszkańcy w lombardzie zastawiają meble, antyki, zabawki, a nawet... całą ciężarówkę z naczepą

Mimo, że wnętrze Lombardu Bankowego przy ul. Piłsudskiego bardziej przypomina jubilera niż standardowy lombard, to jego dyrektor Robert Dolata skupuje w nim wszystko, co posiada wartość. Telefony, odzież, zabawki i zegarki to niewielka część rzeczy zastawianych przez wrocławian.