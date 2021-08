Tego jeszcze nie było: wzięli ślub na środku placu Solnego

Uwaga kierowcy! Zamkną ważne przejazdy kolejowe we Wrocławiu

Szykowany jest kolejny odcinek trasy z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Składy towarowe już ją pokonały, a za cztery miesiące, po ponad 20 latach, pod Ślęzę pojadą pociągi pasażerskie. Zanim to jednak nastąpi, z powodu prac konieczne będzie ograniczanie ruchu, a nawet zamykanie przejazdów kolejowych na ulicach Grota-Roweckiego i Ołtaszyńskiej we Wrocławiu.