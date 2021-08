Te zwierzęta czekają na adopcję we Wrocławiu. Nie kupuj, adoptuj!

Szukasz nowego domownika? Chciałbyś mieć psa albo kota? Nie kupuj, adoptuj! Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ulicy Ślazowej może w tym pomóc. Oto zwierzęta, które trafiły do schroniska w ostatnim czasie. Mogą jeszcze nie być gotowe do adopcji, jednak to na pewno dobry czas, by już się z nimi zapoznać. O zwierzęta z wrocławskiego schroniska można śmiało pytać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: +48 71 362 56 74.Zobacz na kolejnych slajdach zwierzęta do adopcji we Wrocławiu - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami