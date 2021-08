Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Te wrocławskie restauracje otworzyły się w tym roku. Pandemia im niestraszna [GALERIA]

W czasie pierwszego półrocza tego roku otworzyło się we Wrocławiu całkiem sporo restauracji. Mimo pandemii właściciele tych lokali nie bali się zaryzykować i rozpocząć działalność biznesową. Jakie to lokale? Gdzie są nowe miejsca na gastronomicznej mapie Wrocławia? Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.