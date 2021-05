Te wrocławskie miejsca to zdjęciowe hity wśród zagranicznych turystów

Nie żyje profesor Bernard Jancewicz. To on nazwał wiele wrocławskich ulic

Zmarł profesor Bernard Jancewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1962 roku, był członkiem Komisji Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia, później wiele lat kierował nią. To on miał wielki wpływ na to jak nazywały się i nazywają do dziś wrocławskie ulice.