Te rasy kotów są najpiękniejsze. Zobacz najśliczniejsze koty z całego świata [Zdjęcia kotów]

NOWE Brytyjski koronawirus we Wrocławiu. Zakażonych może być więcej. Co wiemy o tym wirusie?

Odkryty we wtorek we Wrocławiu nowy, brytyjski wariant koronawirusa, jest dziś najszybciej rozprzestrzeniającym się w Europie i jednocześnie najgroźniejszym. Nie wiąże się wprawdzie z cięższym przebiegiem zakażenia ani z większą śmiertelnością, za to znacznie łatwiej się roznosi. Według epidemiologów, zakaźność tego wariantu może być nawet o połowę większa niż w przypadku znanej od blisko roku odmiany koronawirusa. A we Wrocławiu zakażonych może być więcej.