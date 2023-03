Te psy pokochają dzieci. 12 ras małych i dużych psów rodzinnych. Są wyjątkowo łagodne (LISTA)

Psy to stadne zwierzęta, więc uwielbiają towarzystwo i chętnie okazują swoje przywiązanie do właściciela. Ich obecność wpływa również na lepszy rozwój dzieci w rozmaitych obszarach, czego dowodzą badania naukowe. Pies może działać jak bufor stresu i buduje naturalną odporność najmłodszych, które rzadziej chorują.

Największe korzyści z posiadania psa dla dziecka

Nie każda rasa psa będzie jednak najodpowiedniejsza dla małych dzieci, ale i dorosłych, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia w opiece nad czworonogami. Zwierzę powinno być odporne na hałas i panującą w domu atmosferę oraz wytrzymałe na zaczepki najmłodszych. Pamiętajmy również jednak o tym, że to dorośli odpowiadają za psa i to na nich spoczywa odpowiedzialność za jego wychowanie.

Mały czy duży pies dla dziecka? Jakiego zwierzaka wybrać?

Nie wszystkie małe i duże psy nadają się dla dzieci. Niewyszkolone czworonogi lub takie, które przybywają pod niewłaściwą opieką mogą być niebezpieczne i to bez względu na swój rozmiar. Yorki lubią podgryzać, a jamniki bywają złośliwe nawet w stosunku do właścicieli. Psy myśliwskie mają ponadto bardzo dobrze rozwinięty instynkt łowiecki, a bojowe czy stróżujące od wieków hodowane są do takich celów. Jakich psów lepiej nie kupować do domów, gdzie są małe dzieci?