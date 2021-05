Te psy czekają na adopcję. Szukasz przyjaciela? Możesz adoptować! [GALERIA]

Te psy szukają domu. Pomożesz? Możesz adoptować! [GALERIA]

We wrocławskim schronisku wciąż jest sporo piesków, które polecają się do adopcji. Pies to najlepszy przyjaciel, co w tych czasach, czasach pandemii, jest szczególnie ważne. Posiadanie psa to jednak także duża odpowiedzialność, a decyzja o adopcji powinna być przemyślana. Jakie pieski czekają na nowy dom? Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. W przypadku chęci adopcji danego psa, zapiszcie sobie numer ewidencyjny i przyjdźcie z nim do schroniska na Ślazowej (numer ewidencyjny podajemy w opisie zdjęcia.