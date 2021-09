Te pałace pod Wrocławiem kiedyś zachwycały, dziś są w ruinie. Jak wyglądały? [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

W samych tylko okolicach Wrocławia pałace i dwory dawnych wielkich rodów można było liczyć w dziesiątkach. Część z nich nie przetrwała działań wojennych inne ocalały, ale zaczęły stopniowo niszczeć po 1945 roku. Niestety wiele okazałych rezydencji, które nie miały szczęścia do właścicieli, niszczało przez kilkadziesiąt lat, były stopniowo rozkradane przez okolicznych mieszkańców. Dziś pozostają w ruinie z nikłymi szansami na to, że kiedyś uda się przywrócić im dawną świetność. Zobaczcie dawne perełki architektury, które ciężko dziś poznać na dawnych zdjęciach. Warto je zobaczyć na własne oczy, zanim zostaną kompletnie zniszczone. Prezentujemy wybrane lokalizacje, do których dojazd z Wrocławia nie zajmie Wam dłużej niż godzinę.



Zobacz kolejne budowle w ruinie, sprawdź jak prezentowały się kiedyś. Poruszaj się po galerii przy pomocy strzałek lub gestów na ekranie smartfona.