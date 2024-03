Te nieruchomości we Wrocławiu sprzedaje PKP. Gdzie i w jakiej cenie można kupić mieszkanie?

W ofercie PKP znajdują się mieszkania w atrakcyjnych cenach, zwykle o kilka tysięcy mniej za metr kwadratowy niż średnia we Wrocławiu (według portalu SonarHome.pl, wrocławska średnia mieszkań z rynku wtórnego to 11 474 zł za mkw.). Kwota ta wynika głównie ze stanu technicznego mieszkań. Większość z nich niestety nadaje się do generalnego remontu. Ale jeśli nie stanowi to dla nas przeszkody, możemy zakupić nieruchomość za okazyjną kwotę i w atrakcyjnej lokalizacji. Teraz w całej Polsce PKP oferuje blisko 900 mieszkań na sprzedaż.

"Mieszkania wystawione na sprzedaż to lokale, których PKP S.A. jest właścicielem lub współwłaścicielem. To niezamieszkałe lokale, których nie wykupili poprzedni lokatorzy w ramach wykupu mieszkań pracowniczych. Mieszkania sprzedawane są po cenach rynkowych, określonych przez rzeczoznawców majątkowych. Wiele z oferowanych mieszkań znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, np. centrach dużych miast" - opisuje PKP S.A.