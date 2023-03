Te miejsca zniknęły z map Dolnego Śląska bezpowrotnie. Pomniki, knajpy, parki...

Dolny Śląsk od tysiąca lat przechodził z rąk do rąk, będąc w rękach Piastów, wchodził w skład Korony Czech, a później należał do Habsburgów. W tym czasie architektura miast i wsi zmieniła się nie do poznania, a niektóre miejsca zniknęły z mapy Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha oraz Legnicy bezpowrotnie. Przypominamy o części z nich >>>

Dolny Śląsk od tysiąca lat przechodził z rąk do rąk, będąc w rękach Piastów, wchodził w skład Korony Czech, a później należał do Habsburgów. W tym czasie architektura miast i wsi zmieniła się nie do poznania, a niektóre miejsca zniknęły z mapy Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha oraz Legnicy bezpowrotnie. Przypominamy o części z nich. Zobaczcie wyjątkowe obiekty na zdjęciach.

Historia Dolnego Śląska w pigułce. Tygiel wielokulturowy

Dolny Śląsk leży w południowo-zachodniej Polsce, ma biało-żółtą flagę, a w herbie umieszczonego czarnego orła. W ciągu setek lat należał do Polski, Czech i Niemiec. Kraina w przeszłości znajdowała się pod władaniem Ślężan, plemienia słowiańskiego, które na Ślęży stworzyło religijny ośrodek kultu solarnego. 11 czerwca 1742 roku na mocy porozumienia Fryderyk II opanował prawie cały Dolny Śląsk i przyłączył go do Prus. Do czasu zakończenia II wojny światowej Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych należały do Niemców. Od 1945 roku pozostają w granicach Polski.

Zabytki Dolnego Śląska. Co działo się z nimi przed i po 1945 roku? Wiele się zmieniło

Zabytki z terenów nad Odrą znikały z mapy regionu jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, choć 6 lat wojny, a później wpływy Związku Radzieckiego przyczyniły się do ogromnych strat w architekturze. Część miast zostało zniszczonych. To, czego nie udało się odbudować po wojnie ulegało powolnej dewastacji i grabieżom również za sprawą fatalnej polityki. Pałace przechodziły w ręce PGR-ów, a wartościowe rzeczy w pociągach przewożono na wschód. Dawne dworki są do dziś niezamieszkałe i nie sposób je odbudować.

Miejsca na Dolnym Śląsku, których dziś już nie ma. Zniknęły bezpowrotnie