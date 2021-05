Te miejsca we Wrocławiu były modne 30 lat temu [ZDJĘCIA]

Prezenty na komunię 2021. Hity wśród prezentów na komunię 2021 dla dziewczynek i chłopców. Top 10 prezentów na komunię 2021. CENY ZDJĘCIA

Już ten długi weekend majowy był pierwszym, w którym rozpoczęły się pierwsze komunie. Tradycyjnie przystępują do nich trzecioklasiści. Dla wiernych kościoła katolickiego to wielkie wydarzenie religijne, ale i wyzwanie. W tym roku uroczystości będą miały wymiar kameralny – ze względu na obowiązujące nadal obostrzenia związane z pandemią. W kościołach spotkają się małe grupki uczestników, nie będzie wielkich przyjęć. Czy należy spodziewać się także skromniejszych prezentów? Co kupują rodzice, chrzestni, dziadkowie i inni zaproszeni goście?