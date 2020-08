TAURON Giganci Siatkówki 2020. Od dziś gwiazdy na wyciągnięcie ręki (Gdzie oglądać? TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM, MECZE 28-30.08, BILETY)

W sobotnim półfinale TAURON Gigantów Siatkówki Trefl zmierzy się z PGE Skrą Bełchatów (godz. 20.30). To drużyna, która z „Gigantami” jest od początku. Przed sezonem pojawiło się w niej kilka nowych, ciekawych nazwisk. Kibice będą mogli przede wszystkim oglądać Amerykanina Tylora Sandera, brązowego medalistę mistrzostw świata 2018 i MVP Ligi Światowej 2014. Na roczne wypożyczenie do Bełchatowa z ligi włoskiej trafił reprezentant Polski środkowy Mateusz Bieniek.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Treflu Gdańsk stwierdzono 24 lipca. W sumie w drużynie potwierdzono 16 przypadków - 13 wśród zawodników i trzy w sztabie szkoleniowym. W tej chwili w izolacji jest już tylko trzech siatkarzy i jedna osoba ze sztabu. Dla trenera Michała Winiarskiego wyjazd do Kępna będzie więc okazją, aby wreszcie dokładnie przyjrzeć się na parkiecie większości swoich podopiecznych.

Formę warszawianie mają zatem dobrą, ale niestety w drużynie nie obyło się bez kontuzji. W Kępnie nie zobaczymy Jakuba Ziobrowskiego i Bartosza Kwolka. Nie zmienia to jednak faktu, że w drużynie Andrei Anastasiego nadal pełno jest markowych graczy, wystarczy wymienić Piotr Nowakowskiego, Artura Szalpuka (przeniósł się ze Skry) czy Andrzeja Wronę.

Kolejnym uczestnikiem turnieju TAURON Giganci Siatkówki jest drużyna Vervy Warszawa. Klub ze stolicy brał ostatnio udział w Memoriale Józefa Gajewskiego. To turniej rozgrywany w Suwałkach. Pokonał tam 3:0 Cerrad Czarnych Radom oraz 3:1 gospodarzy - drużynę MKS-u Ślepsk. Verva ma już też za sobą dwa sparingi z PGE Skrą. Oba wygrane (3:1 i 4:0).

Starcie obu ekip w Kępnie będzie też konfrontacją Mariusza Wlazłego z byłymi kolegami. 37-letni atakujący w Bełchatowie grał przez 17 lat, ale przed nadchodzącym sezonem zdecydował się na przeprowadzkę do Trójmiasta.

Półfinałowym rywalem Vervy Warszawa będzie na Tauron Gigantach Siatkówki Jastrzębski Węgiel (godz. 18). Wydaje się, że to drużyna teoretycznie najsłabsza. Ekipa Luke’a Reynoldsa przegrała niedawno oba mecze w turnieju jubileuszowym Skry - 1:3 z gospodarzami i 2:3 z Wartą Zawiercie.

Mecz o trzecie miejsce i finał zaplanowano na niedzielę.

Giganci Siatkówki to jednak nie tylko emocje związane z występami drużyn PlusLigi. Cała impreza rozpoczęła się tak naprawdę już w czwartek, kiedy to równolegle w Sycowie (woj. dolnośląskie) i w Wieluniu (woj. łódzkie) rozgrywano strefowe eliminacje turnieju dla dzieci Orlen Młodzi Giganci Siatkówki. Ich zwycięzcy dziś o godz. 17 zagrają w finale w Kępnie. To dla tych młodych siatkarzy będzie z pewnością duże wyróżnienie, bo tuż po nich (godz. 19) na parkiet wyjdzie drużyna mistrzów świata Ireneusza Mazura, która w Meczu Gwiazd zmierzy się z zespołem Tauronu Polska Energia. Z bliska będzie można zatem podziwiać takie gwiazdy jak Murek, Zagumny, Wlazły, Gruszka czy Chadała.