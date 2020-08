TAURON Giganci Siatkówki 2020 - już w piątek gwiazdy zjadą do Kępna (bilety, ceny, jak kupić, transmisja, program, harmonogram)

TAURON Giganci Siatkówki 2020 (BILETY, CENY, JAK KUPIĆ, TRANSMISJA, PROGRAM, HARMONOGRAM). Już w piątek pierwszy dzień turnieju Tauron Giganci Siatkówki, który w tym roku kolejny raz będzie gościł w Kępnie – zaledwie 80 km od Wrocławia. Pomimo pandemii turniej odbędzie się z kibicami i to w mocnej obsadzie.

TAURON Giganci Siatkówki 2020 (BILETY, CENY, JAK KUPIĆ, TRANSMISJA, PROGRAM, HARMONOGRAM) TAURON Giganci Siatkówki 2020. Początkowo pomysł był taki, by kontynuować formułę, która utrwaliła się w poprzednich latach, czy zorganizować pojedynek polskich z klubów, z dwoma drużynami z innego kraju. Padało na Turków. Swój przyjazd zapowiedziały dwie ekipy ze Stambułu - Fenerbahce i Galatasaray. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany, a drużyny znad Bosforu odwołały swój przyjazd do Polski. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Obsada w tym roku prezentuje się naprawdę mocno. W Kępnie – w jednym z ostatnich sprawdzianów przed startem ligi – zmierzą się ze sobą VERVA Warszawa i Jastrzębski Węgiel oraz (w drugim półfinale) PGE Skra Bełchatów z Treflem Gdańsk. To jednak w sobotę i w niedzielę. Wszystko zacznie się jednak dzień wcześniej, kiedy to w kępińskiej hali dojdzie w meczu gwiazd do pojedynku mistrzów świata i Europy prowadzonej przez Ireneusza Mazura z reprezentacją Tauronu Polska Energia, czyli z drużyną tytularnego partnera turnieju. To będzie wydarzenie dla tych, którzy z nostalgią wspominają pierwsze sukcesu naszej reprezentacji z drugiej połowy lat 90-tych XX wieku. Na boisku zobaczymy m.in. Mariusza Wlazłego, Dawida Murka, Michała Winiarskiego, Piotra Gruszkę czy Michała Chadałę. To prawdziwy siatkarski gwiazdozbiór, który jeszcze nie tak dawno błyszczał na siatkarskich parkietach. Zresztą Wlazły – mimo 37 lat – gra nadal, a Murek karierę zakończył przed dwoma lata a teraz zbiera pierwsze trenerskie szlify w Volley’u Wrocław.

- Mecz Gwiazd podczas turnieju TAURON Giganci Siatkówki to doskonała okazja, by wróciły wspomnienia. Każdy z powołanych zawodników odnosił później sukcesy w seniorskiej siatkówce. Takich nazwisk nie trzeba kibicom przedstawiać. Myślę, że dla reprezentacji firmy TAURON Polska Energia będzie to również wielkie przeżycie, bo kto nie chciałby zagrać przeciwko legendom Polskiej Siatkówki? - uśmiecha się Wojciech Rozdolski, pomysłodawca i organizator turnieju, którego historia sięga już 11 lat.

„Giganci Siatkówki” narodzili się na Dolnym Śląsku, w Oleśnicy. Potem impreza się przenosiła, m.in. Wielunia. Teraz – już trzeci rok z rzędu – zawita do Kępna. Od początku idea była taka, by pomagać słabszym. Przez lata dochód z biletów przeznaczany był głównie na pomoc chorym dzieciom. W tym roku dochód z ich sprzedaży będzie przekazany szpitalowi w Kępnie, który dzielnie stawia czoło koronawirusowi. - Niestety, ta pomoc nie będzie taka, jakiej byśmy chcieli, bo musieliśmy ograniczyć liczbę widzów do 150 na każdym meczu. Nie mniej jednak serdecznie wszystkich zapraszamy do Kępna – mówi Rozdolski.

Warto dodać, że Tauron Giganci Siatkówki to będzie jedna z pierwszych okazji, by zobaczyć w Polsce na żywo Tylora Sandera. Amerykański przyjmujący to jeden z najlepszych siatkarzy na tej pozycji w ostatnich latach. Właśnie dołączył do PGE Skry Bełchatów i zadebiutował w jej barwach podczas turnieju z okazji jubileuszu 90-lecia klubu. Kto się nie wybierze do Kępna, ten będzie mógł oglądać TAURON Gigantów Siatkówki w Polsacie Sport, który od lat jest partnerem imprezy i będzie nim przynajmniej do 2024 roku. Oczywiście nie byłoby całej inicjatywy, gdyby nie sponsorzy, a przede wszystkim koncern TAURON – sponsor tytularny – oraz Orlen i AgroLiedmann. Gazeta Wrocławska jest patronem turnieju TAURON Giganci Siatkówki 2020. TAURON Giganci Siatkówki - BILETY, CENY, GDZIE KUPIĆ

Bilety można kupić w kasach hali w Kępnie oraz przez internet TUTAJ (KLIKNIJ).

TAURON Giganci Siatkówki 2020 Piątek, 28 sierpnia

mecz gwiazd – godz. 19 Sobota, 29 sierpnia

VERVA Warszawa ORLEN Paliwa – Jastrzębski Węgiel (godz. 18)

PGE Skra Bełchatów – Trefl Gdańsk ( godz. 20.30) Niedziela, 30 sierpnia

mecz o trzecie miejsce (godz. 18)

finał (20.30)

