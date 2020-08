TAURON Giganci Siatkówki 2020 - Jastrzębski Węgiel najlepszy w Kępnie

A potem wyszli oni - giganci. Zagumny, Świderski, Murek, Wlazły, Winiarski, Prus, Ignaczak, Szczerbaniuk, Kruk, Gruszka, Szymański. No i kapitalny duet trenerski Ireneusz Mazur - Grzegorz Ryś. Wszyscy w jednej drużynie na boisku w Kępnie. Byli mistrzami świata juniorów, a w weekend - już jako juniorzy starsi - zaimponowali formą. - Krzysiu Ignaczak ma dziś bardzo dobrą skuteczność w obronie, ale trudno się dziwić, skoro jest go o połowę więcej, niż kiedy grał w siatkówkę - uszczypliwie komentował spiker zawodów, znany i lubiany Marek Magiera. No racja, może niektórych mistrzów było trochę więcej, niż za czasów czynnej kariery, ale uroku, gracji, umiejętności i ambicji nikomu nadal nie brakowało. Udowodnili to nie pozostawiając złudzeń "energetykom". Ci - w pełni amatorzy - walczyli dzielnie. Najbliżej było w secie trzecim, gdy w wyjściowym składzie TAURONU Polskiej Energii pojawiły się aż cztery kobiety! Nie od dziś wiadomo przecież, że w kobietach siła. Po meczu organizatorzy zadbali, by każdy dostał pamiątkowy puchar i symboliczne medale.

Wielkie brawa jednak przede wszystkim dla Wojciecha Rozdolskiego. To on 11 lat temu wymyślił Gigantów Siatkówki i zorganizował pierwszą edycję imprezy u siebie, w Oleśnicy. Potem rozgrywki wędrowały po Polsce, trafiły do Wielunia i Szczecina, a od pewnego czasu goszczą w Kępnie. Wróbelki jednak ćwierkają, że jest szansa, by wróciły na Dolny Śląsk. Jednym z kandydatów do przyszłorocznej edycji jest bowiem Wrocław. Pożyjemy - zobaczymy. Za ten rok należą się głębokie ukłony, bo nie należy zapominać, że to impreza charytatywna. W tym roku dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na pomoc szpitalowi w Kępnie.

TAURON GIGANCI SIATKÓWKI 2020 - FINAŁ

PGE Skra Bełchatów – Jastrzębski Węgiel 2:3 (20:25, 25:15, 21:25, 25:23, 14:16)

PGE Skra: Kłos (8), Katić (9), Ebadipour (22), Petković (19), Łomacz (2), Huber (15), Milczarek (libero) oraz Filipiak (1), Piechocki (libero), Bieniek,Mitić

Jastrzębski: Bucki (20), Kampa (1), Gladyr (5), Cichosz-Dzyga (5), Fornal (16, MVP), Szymura (19), Popiwczak (libero) oraz Wiśniewski (10), Wawrzyńczyk (1)