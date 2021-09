TAURON 1. Liga: Wszystko ja jedną kartę. Gwardia liczy na awans do PlusLigi Dawid Foltyniewicz

Magda Pasiewicz

W czwartek o godz. 20.30 Chemeko-System Gwardia domowym meczem z KRISPOLEM Września zainauguruje nowy sezon TAURON 1. Ligi. We wrocławskim klubie mają nadzieję, że będzie to początek drogi do PlusLigi.