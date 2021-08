Targi Animal Wroclove. Fretki, węże, alpaki i psy. Zobaczcie zdjęcia [GALERIA]

Jest to szczególnie ważne także w przypadku gatunków, na które panuje moda.

- Ludzie szukają jakiegoś egzotycznego zwierzęcia i decydują się na fretkę, nie mając o niej pojęcia. I niestety, jest coraz więcej fretek, które trafiają do adopcji, bo ludzie kupują fretki, nie wiedząc, jak się z nimi obchodzić. To nie są zwierzaki do domu z małymi dziećmi, ponieważ potrafią ugryźć, podrapać, mają swoje humory. Do domu z nastolatkiem - już bardziej. Posiadanie fretki to odpowiedzialność. Nie karmi się ich, jak sądzą niektórzy, psią czy kocią karmą, one muszą jeść mięso. Ważne jest też znalezienie odpowiedniego weterynarza. We Wrocławiu jest dwóch czy trzech specjalistów od fretek - mówi Monika Mielcarek ze Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, właścicielka dwóch fretek, Pinkie i Weki.