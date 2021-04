Tankujemy najdrożej od siedmiu lat. Będzie jeszcze drożej?

Sprawdziliśmy, gdzie tankuje się najdrożej, a gdzie najtaniej i co czeka nas do wakacji. Od początku roku średnia cena litra najczęściej tankowanej benzyny - Pb95 - wzrosła z 4,60 do około 5,30 zł. Jest ona najwyższa od 7 lat. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, co ma wpływ na koszt tankowania w Polsce, a także gdzie jest ono najdroższe. Porównali również, ile litrów paliwa mogą kupić mieszkańcy krajów Europy za średnie miesięczne wynagrodzenie.My sprawdziliśmy, gdzie na Dolnym Śląsku można teraz zatankować najtaniej, ale też poprosiliśmy ekspertów od rynku paliw o prognozę i odpowiedź - czy ceny na stacjach w maju nadal będą rosły i co czeka nas w wakacje. Informacje, o tym gdzie tankuje się najtaniej, a gdzie najdrożej w Polsce, które stacje na Dolnym Śląsku sprzedają najtańsze paliwo, a także jakie są ceny paliwa w wybranych krajach Europy oraz jakich zmian cen możemy się spodziewać do wakacji - znajdziecie na kolejnych slajdach.

Fot. Wojciech Matusik / Polskapresse