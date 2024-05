Tanie mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Do kupienia od miasta. Za ułamek ceny, ale bez remontu ani rusz

Jak kupić gminne mieszkanie na drodze przetargu?

Wybraliśmy najtańsze z mieszkań komunalnych na sprzedaż, z kwotą wywoławczą do 500 tys. zł i wyznaczoną datą przetargu. Jakie to mieszkania? Zobacz w galerii >>

Gminne mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Na co zwrócić uwagę?

Do kupna mieszkań od gminy zachęca lokalizacja i przede wszystkim cena. Najtańsze mieszkania można kupić od gminy już za 160 tys. zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ich stan, który pozostawia wiele do życzenia. Krzywe ściany, sufity, brak mebli, podłoga i sanitariaty w kiepskim stanie - to tylko niektóre z bolączek gminnych mieszkań. Nie zapomnijmy o przeglądzie instalacji ukrytych pod ścianą: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.