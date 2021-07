Talent czystej wody. Kornelia Fiedkiewicz zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich

Można powiedzieć, że Kornelii pływanie było pisane od najmłodszych lat. - Kiedy była w pierwszej klasie podstawówki, byłem u wychowawczyni. Spotkał mnie wuefista Marek Kucharski i powiedział, że musi ze mną porozmawiać na temat córki. Pierwsze skojarzenie? Na pewno coś przeskrobała - śmieje się Andrzej Fiedkiewicz, ojciec Kornelii. - Wcześniej żona zapisała ją na basen, na który chodziła raz w tygodniu. Wuefista stwierdził, że widzi w Kornelii potencjał. Inne dzieci kąpały się w brodziku, a on pływał z nią na głębokim basenie. Szybko łapała wszelkie polecenia i czuła się dosłownie jak ryba w wodzie. Po tej rozmowie znalazłem Klub Sportowy Wankan. Mój telefon odebrał Janusz Widomski, były wojskowy. Okazał się bardzo konkretny: „środa, godz. 17, niech przyjdzie”. Tak zaczęła się jej kariera - dodaje.

Kornelia okazała się talentem - nomen omen - czystej wody. Już od pierwszych okazji do rywalizacji potrafiła wygrywać ze swoimi rówieśniczkami. - Dziś wspominam ze śmiechem, że kiedyś wyszedłem na tatę, który... nie wierzy w córkę. Po miesiącu treningów jej opiekunowie chcieli, żeby pojechała na zawody w Świebodzicach. Jej rywalki trenowały już co najmniej rok, więc początkowo byłem przeciwny. Jeśli przypłynęłaby ostatnia, mogłaby się załamać. Powiedziałem, że odpuszczamy. Kolejne zawody odbywały się we Wrocławiu. Zgodziłem się na jej udział, ale pod warunkiem, że ja ją zawiozę. Przez całą drogę tłumaczyłem, żeby się nie martwiła, jeśli poszłoby jej słabo, bo przeciwniczki pływają znacznie dłużej niż ona. Z Wrocławia wróciła jednak… ze srebrnym medalem w swojej kategorii wiekowej - opowiada ojciec pływaczki.