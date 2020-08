Takie imiona rodzice chcieli dać swoim dzieciom. Językoznawcy odradzają! (ZOBACZ)

Kwestia imienia dla dziecka to jedna z ważniejszych i dosyć stresujących decyzji w naszym życiu. Żeby było ładnie, żeby się wyróżniało, ale też żeby się nie śmiali... dużo tych "żeby". Czasem rodziców ponosi fantazja. Dobrze wiedzą o tym językoznawcy z Rady Języka Polskiego, którzy często proszeni są o opinię dla urzędów stanu cywilnego. W urzędach pojawiają się różne propozycje rodziców, szczególnie po naszym wejściu do Unii Europejskiej u części z nich panuje przekonanie, że imię musi dobrze brzmieć zagranicą. M.in. na bazie pomysłowości rodziców rada przygotowała listę imion, których nie zaleca nadawać w Polsce i wydaje negatywną opinię w takich wypadkach. Co to za imiona? Co wymyślili rodzice? Przekonajcie się, przejdźcie do kolejnych slajdów przy pomocy strzałek lub gestów.