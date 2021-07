Taki był Wrocław. Obrazki jak z innego świata [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] redakcja

15 lipiec 1979, sklep z tapetami przy ulicy Oławskiej

Dziś sięgamy do bogatego archiwum naszych fotoreporterów i zapraszamy do wędrówki w czasie. Wybraliśmy dla Was najlepsze naszym zdaniem zdjęcia przedstawiające dekadę pomiędzy 1975 a 1985 rokiem. Dacie dziś wiarę, że tak wyglądał Wrocław i życie w nim? Wielu naszych Czytelników w takim Wrocławiu spędziło młodość, inni przychodzili dopiero na świat. Dla tych, którzy w tym czasie nie byli jeszcze nawet w planach, te obrazki mogą być zaskakujące. Niektóre zdjęcia ogląda się jak z innego świata. Namawiamy do chwili refleksji i podzielenia się swoimi komentarzami pod galerią zdjęć.