Tak wysokie mandaty za jazdę na gapę we Wrocławiu niezgodne z prawem?

Zieloni w piśmie zaadresowanym do przewodniczącego wrocławskiej rady miejskie Bohdana Aniszczyka domagają się korekty wysokości opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu. Pismo złożyli już w ratuszu.

Mandaty na kosmicznie wysokim poziomie

- Abstrahując nawet od tego, że obecne stawki mandatów za jazdę na gapę są na kosmicznych poziomie w porównaniu choćby z karami za brak opłat za parkowanie we Wrocławiu, to jeszcze uchwalono je z naruszeniem przepisów – wskazuje Robert Suligowski, współprzewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu.

W lipcu ubiegłego roku uchwalając podwyżki cen biletów MPK Wrocław, radni podnieśli też wysokość mandatu za jazdę bez biletu, czyli opłatę dodatkową w wysokości 70-krotności ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy zostaje wniesiona w terminie powyżej 7 dni oraz 60-krotności ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni. Opłata ta wynosi odpowiednio 280 złotych, a zapłacona w ciągu 7 dni - 240 złotych. Dla porównania, mandat za przekroczenie opłaconego czasu postoju w centrum Wrocławia kosztuje 140 zł, a w przypadku uregulowania go w ciągu 7 dni od daty wystawienia, płaci się tylko 70 zł.