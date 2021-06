Tak wyglądał piknik militarny. Można było postrzelać z Kałasznikowa (ZDJĘCIA)

Piknik trwa dzisiaj do godziny 18, w na co dzień zamkniętym dla zwiedzających Muzeum Militarnym przy ul. Pełczyńskiej 33.

Jedną z atrakcji jest możliwość postrzelania z prawdziwego Kałasznikowa, a następnie, w konkursie na czas z nagrodami, rozebrania go na części. Przejechać się można też Whilisem z 1942 roku, zachowanym w 100 procentach w oryginalnym stanie samochodem wojskowym - jedynym z czterech we Wrocławiu, a jedynym jeżdżącym na co dzień. Nie brakuje też chętnych do zwiedzania schronu.

Na zakończenie pikniku, przygotowano inscenizację operacji wojskowej z efektami pirotechnicznymi i mnóstwem dymu.