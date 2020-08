Tak wygląda życie w dolnośląskich więzieniach (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Dla jednych to hotel na koszt państwa, dla innych upiorne miejsce, gdzie nikt nie powinien się znaleźć. O życiu za kratami krążą legendy. Nikomu nie życzymy, by musiał się przekonywać czy są prawdziwe. Lepiej zobaczyć na zdjęciach, jak tam wygląda. Dzięki uprzejmości Służby Więziennej zajrzeliśmy do środka Aresztu Śledczego w Świdnicy oraz Zakładu Karnego w Kłodzku.

