Tak wygląda nowy odcinek S3 na Dolnym Śląsku. Do otwarcia zostały już tylko tygodnie Jerzy Wójcik

Droga ekspresowa S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. W połowie maja zaawansowanie wszystkich robót wynosi już 94 procent, a to oznacza, że do zakończenia prac zostały już tylko tygodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklarowała, że droga powinna być gotowa w połowie roku. To oznacza, że na przełomie czerwca i lipca, możemy spodziewać się otwarcia tej niezwykle efektownej trasy, z jednym z najdłuższych tuneli w Polsce!