Tak powstaje autostrada Wrocław - Berlin. Rzeka kruszonego betonu po rozbiórce [ZDJĘCIA]

Droga krajowa nr 18 łączy autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie, skąd można jechać już niemieckimi autostradami do Berlina. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy jeszcze w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku.

Obecnie na 70 kilometrowym odcinku trasy od Olszyny (przejście graniczne w województwie lubuskim) do Golnic na Dolnym Śląsku, trwają prace, które mają na celu dostosowanie przyszłej do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej Unii Europejskiej. Prace podzielono na 4 odcinki, 3 znajdują się w województwie lubuskim i jeden (liczący ponad 21 kilometrów) na Dolnym Śląsku.

Za prace na dolnośląskim odcinku odpowiada Kobylarnia SA jako lider konsorcjum.