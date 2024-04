Tak mógł wyglądać Wrocław, gdyby te projekty zostały zrealizowane. Zobaczcie!

Wizualizacje wybranych koncepcji autorzy książki stworzyli na podstawie szkiców, rysunków i planów. Jak mówi prof. Łukasz Wojciechowski, nie jest to jedyna możliwa interpretacja projektów.

- Gdybyśmy zaprosili kilkanaście osób do tego, żeby na podstawie planów i szkiców zrobili wizualizację tego samego obiektu, efekt pracy każdej z nich byłby inny. I nie jest to kwestia manipulowania danymi. Po prostu tworzenie wizualizacji w przypadku projektów sprzed lat, które często nie wyszły z fazy koncepcji albo odtwarzaliśmy je na podstawie makiety, wymaga wielu decyzji. Np. czy do konstrukcji albo elewacji użyć takiego materiału czy innego? Czy drzwi, które widzimy na tej makiecie, miały stanowić główne wejście? Czy te tarasy miały być ze sobą połączone? Takich niewiadomych, kiedy zaczynaliśmy wgryzać się w projekty, było mnóstwo. – opowiada prof. Wojciechowski.