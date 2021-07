Tak mieszkańcy wrocławskiego Kozanowa wspominają powódź z 1997 roku [REPORTAŻ, ZDJĘCIA]

Powódź 1997. Dokładnie 24 lata temu do Wrocławia wdarła się wielka woda [ZDJĘCIA]

Bo bloków na Kozanowie nie powinno być - przed II wojną światową Niemcy traktowali tereny dzisiejszego osiedla jako terytorium zalewowe: gdy wody w Odrze i Ślęzie było za dużo, to trafiała właśnie do kozanowskiej, głębokiej niecki. Pod koniec lat 70-tych właśnie w tej niecce zaczęto stawiać osiedle. W 1997 roku wszyscy przekonali się, że to był błąd. Wielki błąd.