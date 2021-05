Tak budują ponad 30 km drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku [NOWE ZDJĘCIA LOTNICZE] Jerzy Wójcik

Na dwóch górskich odcinkach ekspresowej drogi S3 na Dolnym Śląsku trwają intensywne prace ziemne. Do wykonywanego już wcześniej odcinka z Bolkowa do Kamiennej Góry, dołączyli jakiś czas temu drogowcy, którzy budują odcinek od Kamiennej Góry do granicy polsko-czeskiej w Lubawce. Łączna długość brakującego dziś fragmentu S3 spod Bolkowa do czeskiej granicy to nieco ponad 31 kilometrów. Odcinek bliżej czeskiej granicy (mniej skomplikowany technicznie, bo bez tuneli), ma być gotowy w połowie przyszłego roku, a odcinkiem bliżej Bolkowa pojedziemy w kolejny - 2023 roku. Zobaczcie na zdjęciach z drugiej połowy kwietnia jak wygląda postęp prac. Zdjęcia w galerii ułożone są w kolejności od czeskiej granicy, aż do połączenia z obecnie istniejącą trasą S3 pod Bolkowem.