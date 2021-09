Tak będzie wyglądać muzeum Śląska Wrocław [SZCZEGÓŁY]

Muzeum Śląska Wrocław to coś, o co osoby związane z WKS-em walczą od dawna - nie tylko kibice, ale też byli zawodniczy tego klubu oraz osoby, które od dawna gromadzą pamiątki związane z wrocławską drużyną. Wygląda na to, że te marzenia właśnie się ziszczą.

Muzeum ma powstać razem z pubem sportowym, który też ma być dedykowany Śląskowi. Przeznaczone zostaną na to dwa bliźniacze pomieszczenia od strony trybuny C, każde po 270m kwadratowych. W jednym zaplanowano muzeum, w drugim lokal. Prace nad projektem trwają kilka miesięcy. Zaprojektowanie koncepcji muzeum powierzono profesjonalnej firmie, która tworzyła m.in. nowoczesne mulitmedialne Muzeum Emigracji w Gdyni. Muzeum Śląska też ma odpowiadać współczesnym standardom - to nie będą tylko zakurzone gabloty, ale też przeróżne prezentacje video czy inne interaktywne elementy. Nie zabraknie oczywiście pucharów i innych, cennych pamiątek dziś rozsianych między mniejszymi i większymi pasjonatami historii Śląska.