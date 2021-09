Tai Woffinden: To jest naprawdę dobry czas, żeby zdobyć mistrzostwo

- Spotkania z drużyną z Leszna zawsze są trudne, niezależnie, czy odbywają się na wyjeździe, czy we Wrocławiu. Nie wiem, czy jesteśmy hydrą, ale mamy bardzo dobry, mocny zespół i każdego stać na wygrywanie wyścigów - mówi trener Betardu Sparty Dariusz Śledź. Jego podopieczni w niedzielę na Stadionie Olimpijskim pokazali, że zasługują jednak na miano hydry. Słabsza postawa Gleba Czugunowa (1+1) została umiejętnie zatuszowana przez dobre występy Macieja Janowskiego (12), Taia Woffindena (11+1) oraz Artioma Łaguty (11), dzięki czemu WTS pokonał „Byki” 47:43. Po zakończeniu rywalizacji wrocławscy kibice mogli zobaczyć ładne obrazki. Woffindenowi w celebracji awansu do finału towarzyszyła jedna z jego córeczek, Rylee Cru.

- Kiedy przyszedłem do Wrocławia po raz pierwszy, nasza drużyna była słabsza. Mieliśmy zmienne szczęście. Głównymi punktującymi byliśmy ja i Maciej Janowski, później jeździliśmy w Poznaniu, a teraz co tydzień mamy pełen Stadion Olimpijski - powiedział Woffinden. - To jest naprawdę dobry czas, żeby zdobyć tytuł. Na pewno pojawienie się w składzie Artioma Łaguty zapewniło trzeciego równo punktującego zawodnika. Wcześniej było tak, że „ten trzeci” raz pojechał świetnie i zdobył 12 punktów, a następnym razem tylko sześć. Nie było powtarzalności, teraz mamy znacznie mocniejszy zespół i jest przyjemniej - przyznał „Tajski”.

Awans do finału może mieć jeszcze większe znaczenie dla Łaguty, który od kilku lat należy do ścisłej światowej czołówki. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz nie potrafił jednak włączyć się do walki o najwyższe cele. - Pierwszy raz w swojej karierze jestem w finale PGE Ekstraligi. Musimy pojechać bardzo dobre zawody i walczyć o wszystko. Nigdy nie byłem jeszcze w takiej sytuacji, żeby i z drużyną, i indywidualnie walczyć o złoty medal, więc nie wiem, co mówić. Chyba wszystko zrobiłem dobrze, przygotowałem się do sezonu, trenowałem - stwierdził przed kamerami Eleven Sports.