Tai Woffinden to jedna z najbarwniejszych postaci w żużlowym światku. Brytyjczyk od 10 lat jeździ w Betard Sparcie, a do 2020 roku mieszka na stałe we Wrocławiu. Trzykrotny mistrz świata niejednokrotnie podkreślał, że uwielbia spędzać czas ze swoimi najbliższymi. Zobaczcie więc szczęśliwą rodzinę Woffindenów!DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

Instagram/twoffinden