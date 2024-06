Tabela medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2024 Rzym [KLASYFIKACJA, 10.06]. Rekord Polski Kaczmarek!

Tabela medalowa - Rzym 2024

RZYM 2024. Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Rzymie to jeden z ostatnich, poważnych sprawdzianów przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Poprzeczka zawieszona jest wysoko, bo dwa lata wcześniej, na ME w Monachium, nasi lekkoatleci wywalczyli aż 14 medali. Czy tak samo dobrze będzie na Stadionie Olimpijskim w stolicy słonecznej Italii? ME w lekkoatletyce rozgrywane są od 7 do 12 czerwca.