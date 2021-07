Ta dziura w chodniku ma 10 lat. Urzędnicy mówią, że się... jej przyjrzą

Miasto zapomniało o pieszych chodzących ul. Krzycką. Tak uważają mieszkańcy, takie wrażenie można odnieść przechodząc tą ulicą. Dziurawe chodniki i bujna zieleń zachodząca na nie utrudniają poruszanie się.

Przykładem przedstawianym przez mieszkańca są dziury przy skrzyżowaniu ul. Krzyckiej z ul. Sowią i przy Krzyckiej 11. Od lat nikt tymi wyrwami w chodniku nie zainteresował się. Szczególnym sentymentem zaczęła być darzona dziura przy Krzyckiej 11. Jak wskazuje mieszkaniec, jest ona w tym miejscu na pewno ponad 10 lat. Potwierdza to zdjęcie zamieszczone na mapach Google: pierwsze, jakie wyświetla serwis, pochodzi z lipca 2011 r. I dziura już na nim jest. Ubytki w nawierzchni to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa pieszych. Niestabilne płyty chodnikowe i dziury powodują, że łatwo się tam potknąć, a tworzące się podczas deszczów kałuże uniemożliwiają nieraz przejście chodnikiem i zmuszają pieszych do ich ominięcia jezdnią. Wzdłuż ulicy nie ma także dróg rowerowych, przez co rowerzyści muszą jeździć wąską i uczęszczaną jezdnią, a niektórzy z nich - obawiając się o własne bezpieczeństwo - wybierają slalom pomiędzy pieszymi.