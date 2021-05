Szpital tymczasowy przy ul. Rakietowej we Wrocławiu kończy działalność. Co z pacjentami?

31 maja dwóch z ostatnich czterech pacjentów szpitala tymczasowego wypisano do domu, a pozostałych dwóch, wymagających kontynuowania leczenia ambulatoryjnego, przekazano do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu oraz do oddziału USK w Strzelinie.

Podsumowanie działalności wrocławskiego szpitala tymczasowego

Wśród pacjentów szpitala przy Rakietowej przeważali mieszkańcy Dolnego Śląska, choć były też osoby z sąsiednich województw lubuskiego i opolskiego, a także obcokrajowcy, m.in. obywatele: Japonii, Włoch, Wietnamu oraz kilku Koreańczyków. Wiek podopiecznych był bardzo zróżnicowany - od 18 do 95 lat. Podobnie stan zdrowia.