Szpik up! Licealiści z Wrocławia organizują mobilną grę miejską. Zbiórka w najbliższy weekend na wrocławskim rynku

"Każda inicjatywa, zachęcająca do zostania dawcą szpiku jest niezwykle ważna, dlatego zgłoszenie uczniów z Wrocławia bardzo nas ucieszyło. Sprawdziliśmy grę pod względem merytorycznym. To naprawdę ciekawy projekt" - powiedziała nam Natalia Kapusta z fundacji DKMS. - "W sumie wpłynęło do nas ponad 30 projektów społecznych, które powstały w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii. Pomysły były różne. Wrocław organizuje grę miejską, inne miasta postawiły na warsztaty i akcje informacyjne, gdzieś indziej stanęły stoiska, w których można zapisać się do bazy potencjalnych dawców".