SZOPy jeżdżą już na terenie całego Wrocławia. Sprawdź kiedy będą na Twoim osiedlu

Życie po zużyciu. Te odpady przeżyją nie tylko nas, ale i nasze prawnuki. Jakie śmieci rozkładają się najdłużej?

Statystyczny Polak wytwarza rocznie 315 kg odpadów komunalnych, co daje nam 14. miejsce w Unii Europejskiej. Jeśli uświadomimy sobie, że niesegregowane śmieci, które wylądują na dzikich wysypiskach, będą rozkładały się 80, 300, 500, a nawet kilka tysięcy lat, to zyskamy pojęcie o skali problemu. Wyrzucony do kosza woreczek foliowy przeżyje nie tylko nas, ale i nasze dzieci, wnuki a także wnuki wnuków. Dlatego właśnie segregacja i recykling są tak ważne. Najlepsze jednak, co możemy zrobić, to ograniczyć konsumpcję.