Szokujący widok w centrum Wrocławia. Brudna i śmierdząca toaleta pod urzędem

W środę po południu pan Jacek chciał skorzystać z toalety. Kiedy jednak zobaczył, jak wygląda wnętrze plastikowego wychodka, poszedł do urzędu wojewódzkiego z prośbą, by tam pozwolili mu skorzystać z WC. Tam go nie wpuszczono, bo - w dobie pandemii - do urzędu wchodzić mogą tylko petenci umówieni w konkretnej sprawie. - Na portierni pokazali mi plastikowy wychodek przed urzędem, choć zaznaczyli, że nie wiedzą, do kogo należy – opowiada nam Czytelnik.

- Ta toaleta nie należy do nas – potwierdza rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego Aleksandra Osman i odsyła do magistratu. Miejscy urzędnicy, choć to teren gminy Wrocław, również nie potrafili wskazać kto wynajął urządzenie z firmy WC Serwis. Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej, zapewnił nas jednak, że firma WC Serwis została poproszona o zabranie plastikowej toalety z trawnika przed urzędem.

Z jakiego powodu toaleta tam stanęła i na czyją prośbę, tego w Zieleni nie wiedzą. Ale stoi na ich terenie, stąd interwencja. Zapytaliśmy również firmę z Zabrza, właściciela toalety, na czyje zlecenie została ustawiona i kiedy zostanie posprzątana. Czekamy na odpowiedź.