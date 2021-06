Szokująca wystawa wraca do Wrocławia. Ludzkie zwłoki w nowym wydaniu [ZDJĘCIA]

Przed 6 laty we Wrocławiu prezentowana była wystawa "Body Worlds - The Cycle of Life", na której pokazane zostały zmiany zachodzące w ludzkim ciele – od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia. W tym roku przyjedzie do nas nowa wystawa "Body Worlds - Vital" odkrywająca ludzką anatomię, fizjologię i zdrowie. Składać się będzie z ponad 150 eksponatów - ludzkich ciał. Autorem jest Gunther von Hagens, niemiecki lekarz, patomorfolog i anatom, wynalazca plastynacji.

Jak wygląda jego laboratorium? Zobaczcie: