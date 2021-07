Szminka też ma swoje święto! Czy wiecie, kto wymyślił szminkę

Proszek z żuka

Barwienie ust, to wbrew pozorom nie jest odkryciem naszych czasów.

Historycy uważają, że kobiety robiły to nawet 5000 lat temu. Królowa Nefretete w 1340 roku p.n.e. do podkreślania ust używała proszku z suszonych żuków. W starożytnej Grecji pomalowane usta były znakiem rozpoznawczym, przypisanym damom z półświatka. W tamtych czasach szminkę wytwarzano z dość toksycznych substancji, takich jak ołów, arsen, sięgano też po… owady. Prototyp dziś znanej nam szminki powstał w VIII wieku, a za jej twórcę uznaje się arabskiego lekarza – Abulcasisa. Recepturę pierwszej współczesnej szminki opracowano pod koniec XIX wieku. To jest pewne, ale tego kogo można uznać za wynalazcą w naszych czasach szminki czy pomadki do ust, już takiej pewności nie ma.

Chapstick

Jedni przyjmują, że jest to dzieło żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Charles Browne Fleet. Był on amerykańskim farmaceutą i wynalazcą środka przeczyszczającego i właśnie ... pomadki ochronnej do ust. O tym, że był to poważany obywatel świadczy fakt, że Fleet pełnił funkcję sekretarza Stowarzyszenia Farmaceutycznego Wirginii przez 23 lata. Jego firma CB Fleet założona w Lynchburgu nadal działa i produkuje środki przeczyszczające, bicze, mikrolewatywy i inne produkty tego typu. Ale wróćmy do pomadki. Fleet połączył miękki wosk, tłuszcz i olejek miętowy. Nadał mieszance kształt walca i zawinął wszystko w sreberko. Tak, tak pierwsza szminka wyglądał jak świeca bez knota. Jego pacjenci kupowali to jako kojący balsam, ale sprzedaż nie przynosiła zbyt wielkich zysków. Fleet sprzedał prawa do produktu za ... 5 dolarów Johnowi Mortonowi. Morton i jego żona w swojej kuchni stopili różową mieszankę, schłodzili ją i pokroili na patyczki, które nazwali chapstick. Tak powstała odnosząca sukcesy firma Morton Manufacturing Corporation. 50 lat po tym, jak John Morton kupił prawa do sztyftu do ust, firma AH Robins Company przejęła od niego markę. W tamtym czasie tylko zwykły sztyft do ust ChapStick ® Lip Balm był sprzedawany konsumentom. ChapStick® został wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii w 1972 roku. Produkt wielokrotnie zmieniał właściciela do czasu przejęcia marki przez firmę Pfizer w 2009 roku. ChapStick ® jest obecnie produkowany i pakowany w Richmond w USA.