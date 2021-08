Sześć osób rannych po wypadku busa i ciężarówki. Zablokowana droga krajowa

Groźny wypadek na drodze z Brzegu do Strzelina. Około godz. 6.30 na drodze krajowej nr 39 pomiędzy miejscowościami Wiązów i Częstocice zderzyła się ciężarówka z busem.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący busem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu poruszającej się drogą krajową ciężarówce - informuje sierż. szt. Łukasz Porębski ze strzelińskiej policji.

Wiozący pracowników bus wyjeżdżał z drogi podporządkowanej od strony miejscowości Miechowice Oławskie. W wyniku wypadku, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rannych zostało 6 osób. Jak informuje lokalny serwis ratowniczy Strzelin998 strażacy dostali się do dwóch osób zamkniętych w busie przy użyciu ciężkich narzędzi hydraulicznych. Śmigłowcami do szpitali we Wrocławiu i Opolu zostały przetransportowane dwie osoby w najcięższym stanie. Ze względu na doznane obrażenia policja na tym etapie odstąpiła od badania trzeźwości kierującego busem.

Droga nr 39 jest w miejscu zderzenia zablokowana. Policja zaleca dla jadących od Brzegu w stronę Strzelina objazd drogą krajową nr 94 w kierunku Godzikowic. Jadący w stronę przeciwną mogą skorzystać z objazdu przez Biedrzychów drogą 378 w kierunku Grodkowa. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 11.