szczepiMYgminy. Znani Dolnoślązacy zachęcają do szczepień: Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa

Prezydent Głogowa jest już w pełni zaszczepiony obiema dawkami szczepionki przeciwko Covid-19. Jak mówi, poza krótkim bólem w ramieniu szczepienie przeszło u niego bez problemów.

"Mam już paszport covidowy, dzięki czemu mogłem spędzić wakacje. Krótkie, bo krótkie, ale jednak. A jeśli takie prozaiczne rzeczy nie przemawiają do niezdecydowanych, to warto pamiętać, że po wakacjach specjaliści przewidują kolejne zamknięcie. Trzeba się liczyć z tym, że może to być zamknięcie dla osób niezaszczepionych" - mówi nam Rafael Rokaszewicz.