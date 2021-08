szczepiMYgminy. Żeby pandemia skończyła się jak najszybciej i żebyśmy mogli wrócić do normalności

Do szczepień zachęca również zgorzelecki radny, Mateusz Szczerbaty:

"Jestem zwolennikiem szczepień i nie waham się zachęcać do nich ludzi. Chciałbym, żeby sytuacja związana z pandemią skończyła się jak najszybciej i żebyśmy mogli wrócić do normalności. Ludzie są przeciwni paszportom covidowym, więc jeśli ich nie chcą musimy się zbiorowo zaszczepić. Dopiero wtedy normalność w pełni do nas wróci. Kolejna fala jest już odczuwalna na całym świecie, czyli walka ciągle nie jest wygrana, mimo że możemy odnosić ostatnimi czasy wrażenie, że coś się ustabilizowało. Niestety, tak nie jest" - tłumaczy Mateusz Szczerbaty. - "Szczepionki nie są szkodliwe i do tej pory nie widać, żeby komukolwiek zrobiły krzywdę. Myślę, że każdy lekarz to potwierdzi. Ja nim nie jestem, ale wierzę w stu procentach specjalistom. To nie pierwszy raz, kiedy szczepionki zatrzymały epidemię. Wspólnie z żoną przyjęliśmy dwie dawki szczepionki i, poza dwudniowym dyskomfortem spowodowanym bólem ręki, nic złego się nie wydarzyło. Trzeba się szczepić i ja gorąco do tego zachęcam. Jestem zwolennikiem szczepień i nie waham się zachęcać do nich ludzi. Chciałbym, żeby sytuacja związana z pandemią skończyła się jak najszybciej i żebyśmy mogli wrócić do normalności. Kolejna fala jest już odczuwalna na całym świecie, czyli walka ciągle nie jest wygrana, mimo że możemy odnosić ostatnimi czasy wrażenie, że coś się ustabilizowało. Niestety, tak nie jest. - dodaje radny.