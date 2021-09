szczepimygminy. W Oleśnicy zaszczepiła się ponad połowa mieszkańców

Od samego początku mieszkańców do szczepień przeciwko Covid-19 zachęcał m.in. burmistrz Oleśnicy Jan Bronś. Tak było m.in. w maju podczas oficjalnego otwarcia Populacyjnego Punktu Szczepień w Hali Sportowej OKR Atol przy ul. Kochanowskiego.

"Zachęcam wszystkich mieszkańców do szczepień. Trzeba podawać jak najwięcej pozytywnych przykładów, bo one najlepiej przemawiają do naszej świadomości" - mówił burmistrz Jan Bronś podczas konferencji z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego.