szczepiMYgminy. Szczepionki są, póki co, najlepszą formą ochrony

"Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu możemy uniknąć ciężkiego przebiegu Covid-19. Im więcej osób zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną i w istotny sposób możemy wpłynąć na szerzenie się wirusa. Szczepiąc się, każdy mieszkaniec przyczynia się do zniesienia ograniczeń oraz powrotu do normalnego funkcjonowania. Szczepiąc się, wpływamy na poprawę jakości życia. Szczepionki są, póki co, najlepszą formą ochrony, nie tylko przed koronawirusem, ale też przed innymi jednostkami chorobowymi" - mówi w rozmowie z nami Urszula Kozioł z PSSE w Oleśnicy.